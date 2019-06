Exclusief voor abonnees "In élke sprint gooi doen naar zege" Jakobsen 12 juni 2019



Knokke-Heist, vandaag. En Beringen, zondag. Twee ritten die in principe uitmonden in een massaspurt. Met Fabio Jakobsen als torenhoge favoriet. "Ja, maar ook in de Vlaamse Ardennenetappe moet ik een eind mee kunnen", denkt de Nederlander van Deceuninck-Quick.Step. "In wezen wil ik in alle sprints een gooi doen naar de zege." Jakobsen noemt Dupont en vooral Laporte als belangrijkste concurrenten.