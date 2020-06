Exclusief voor abonnees "In eerste uur al zeventien reservaties" Tom Mestdagh • Restauranthouder 04 juni 2020

00u00 0

"Ik ben zéér gelukkig, maar wel met enig voorbehoud", zegt Tom Mestdagh (43), die in Brugge restaurant Tom's Diner uitbaat. "Momenteel hebben we geen idee of het ooit nog zoals voorheen wordt. Duurt dit een maand, zes maanden, een jaar? Niemand weet het. Ik heb het voordeel dat ik mijn eigen chef ben, maar ik houd ook graag mijn equipe samen, en dat is niet evident. Maar ik ben blij verrast: ik heb in de eerste uren na de persconferentie van de Veiligheidsraad al zeventien reservaties binnen. Ik ben 21 jaar bezig, en toch voelt dit aan als het soort euforie van de eerste schooldag."

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen