"In eerste ronde niet bij de zaak" Van Aert 2de 26 november 2018

Wout van Aert reed een rampzalige eerste ronde in Koksijde, maar deed daarna alles goed. "In de start miste ik mijn pedaal. Ik moest in de eerste zandstrook als eerste van de fiets en daarna heb ik nog drie, vier fouten gemaakt." Daar was ook een valpartij bij. "Ik was niet bij de zaak. Daarna ben ik rustig gebleven. Ik heb een constant tempo gereden. Maar het verschil met Mathieu van der Poel blijft natuurlijk groot."

HLN