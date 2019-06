Exclusief voor abonnees "In deze benen zit gewoon meer paardenkracht" Evenepoel buigt voor Belgisch kampioen tijdrijden 28 juni 2019

De jonge wielerhelden blijven het waarmaken. De beste tijdrijder van België heet Wout van Aert (24). Hij legde het BK-parcours ruim een halve minuut sneller af dan Yves Lampaert (28). Op drie: Remco Evenepoel (19), die z'n eigen knalprestatie opmerkelijk genoeg relativeerde. "Mannen als Van Aert en Lampaert staan toch nog een trapje hoger dan ik. Misschien wel vier of vijf trappen. Zij hebben gewoon meer paardenkracht in de benen." Iets wat hij proefondervindelijk vaststelde door in die van de winnaar te knijpen.

