"In de remmen tijdens sprint" Naesen 6de 26 maart 2018

00u00 0

Oliver Naesen zag zich bij de sprint ingesloten, maar eindigde nog als tweede Belg, na Debusschere, op de zesde plek. "Vroeger aanvallen had geen zin, dat zou stom zijn omdat het duidelijk was dat Quick.Step voor Viviani reed. Ik moest wachten tot de laatste kilometer. Dan gaat het wel tegen zestig kilometer per uur. Ik had van niemand van die mannen schrik. Ik zag mezelf nog op het podium sprinten, maar ik raakte op 200 à 150 meter van de meet ingesloten en moest in de remmen gaan. Dat was ambetant. Ik kon beter, maar zesde is ook niet slecht."

HLN