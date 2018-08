"In Antwerpen zeggen we altijd schat en 'sjoeke'" Gemeentesecretaris ontslagen na grensoverschrijdend gedrag 30 augustus 2018

De gemeente Kampenhout heeft haar secretaris, de 51-jarige Dominique Coucke, ontslagen. Het ontslag is het gevolg van een tuchtonderzoek na klachten van grensoverschrijdend gedrag. Coucke heeft altijd ontkend. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. "Ik heb ondertussen een verhoor afgelegd en alle vragen die daar gesteld werden, kon ik perfect weerleggen. Het gaat om een paar Facebookberichten", zegt Coucke. "En er is ook een klacht van vorig jaar van één persoon, die sprak in naam van drie personen, over een voorval op de dienst Bevolking. Maar ik ben een Antwerpenaar en dan zeg je eens snel 'bedankt schatje' of 'sjoeke', maar blijkbaar moet ik iedereen altijd met zijn of haar functietitel aanspreken."

