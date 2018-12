"In alle intimiteit genoten" Assistent-coach Michel van den Heuvel 19 december 2018

00u00 0

Michel van den Heuvel is sinds oktober 2015 één van de assistenten van bondscoach McLeod. De Nederlander is coach van de Nederlandse topclub Bloemendaal, waar hij Arthur Van Doren en Stockbroekx onder zijn hoede heeft en is ook een voortreffelijke scout. Dat kwam in de finale goed van pas. "Ik heb zowat al die Oranje-spelers getraind of train ze nog. Die inzichten hebben we natuurlijk gebruikt", zegt van den Heuvel. "Wat die WK-titel voor mij betekent? Het is altijd schitterend om deel uit te maken van een team dat één van de mooiste hockeytoernooien wint." Zelf was hij gisteren niet aanwezig bij de viering. "Na de titel heb ik met de Lions in India een ongelooflijke avond beleefd. Nu was het tijd om in alle intimiteit te genieten."

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN