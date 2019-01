"In 1988 was dat zo" 11 januari 2019

De passage van Davy Gilles (42) en zijn gezin in het VTM-programma 'Groeten uit' krijgt een staartje: in de aflevering was namelijk te zien hoe de kinderen met z'n vieren plaatsnamen op de achterbank van de wagen, waar slechts plaats was voor drie. Bovendien droeg niet iedereen een gordel.

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een kanttekening maken bij de beelden. "Wij willen hier uitdrukkelijk voor waarschuwen", zegt woordvoerster Veva Daniels. "Sinds 1991 dienen alle passagiers in België een gordel te dragen. Bovendien mogen er niet meer mensen plaatsnemen in de wagen dan er gordels beschikbaar zijn. Wij roepen de zenders dan ook op alle regels na te leven."

"Maar de aflevering speelt zich af in 1988", reageert VTM. "In die tijd zaten de mensen effectief met z'n vieren op de achterbank, waardoor niet iedereen een gordel aan kon doen. Veel wagens hadden zelfs geen gordel toen. Dat is een beetje eigen aan het format. Want uiteraard is het niet de bedoeling om de regels te overtreden. In andere programma's letten we daar goed op."

