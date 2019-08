Exclusief voor abonnees 'Immoweb-inbrekers' doen zich voor als kandidaat-kopers 21 augustus 2019

In het Antwerpse Schilde lijken inbrekers een nieuwe manier gevonden te hebben om op hun gemak te kunnen rondkijken in een doelwit: ze snuisteren gewoon rond op Immoweb. Eigenaars die een villa te koop hadden gezet op die site kregen telefoon van een geïnteresseerd koppel kopers. Ze kwamen langs en mochten zelfs foto's nemen. Een bod kwam er niet, maar afgelopen weekend werden de eigenaars wel slachtoffer van een inbraak. De daders zouden de 'geïnteresseerde kopers' kunnen zijn, zo vrezen de eigenaars. Ook een andere Schildenaar kreeg de twee over de vloer om een huis te bezichtigen. Bij hem werd niet ingebroken, maar de woning was wel sterk beveiligd. De politie onderzoekt de feiten. (VTT)

