"Ik zou populairste man van Europa kunnen zijn" 04 januari 2019

00u00 0

Donald Trump is er fier op dat hij niet bijster populair is bij de Europese bevolking. "Ik ben niet verkozen door Europeanen. Ik ben verkozen door Amerikanen", zei hij tijdens een persbriefing in het Witte Huis. Hij reageerde daarmee op een column van partijgenoot Mitt Romney, die aanstipte dat de Europeanen maar weinig vertrouwen koesteren in Trump. De Amerikaanse president herhaalde nog eens dat de Europese landen wat hem betreft te weinig investeren in hun eigen defensie en daarvoor te veel op de VS rekenen, terwijl ze er ook een oneerlijke handelspolitiek op nahouden. "Ik zou de populairste persoon in Europa kunnen zijn, ik zou voor elk postje kunnen gaan als ik dat wilde. Maar ik wil het niet. Ik wil mensen die ons eerlijk behandelen, en dat doen ze niet."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN