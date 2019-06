Exclusief voor abonnees "Ik zou mijn verdriet moeten verwerken maar zit hier met rekeningen en administratie" 06 juni 2019

Op 16 mei is mijn echtgenote plots overleden en zie: de rekeningen beginnen te komen. We hadden alle twee een auto, die wagens stonden beiden op mijn naam, maar ze moeten nu geschat worden en ik zal er belastingen moeten op betalen. Ik moet betalen op mijn spaargeld, op onze inboedel, zelfs op de stoeltjes en de tafel in ons vakantiehuis in Frankrijk die we zelf in mekaar hebben moeten steken. Kan het echt niet anders? Ik ben het verlies van mijn partner nog niet te boven. Marie-Louise is begraven op 23 mei, de dag dat ze 71 jaar zou zijn geworden. Ik weet nog steeds niet waaraan ze is overleden. De avond voordien waren de kleinkinderen nog langs geweest, en zij had nog eten gemaakt voor ons allemaal. Ze had wel diabetes en enkele andere ouderdomskwaaltjes. Maar dit hadden we niet zien aankomen. Om drie uur

