"Ik zit al 23 jaar onterecht vast" Dutroux stiekem gefilmd door medegedetineerden 12 mei 2020

"Ik zit al 23 jaar in de bak. Ik ben niet blij dat ik hier zit, maar dat is niet het ergste. Het ergste is om ergens onterecht voor op te draaien." Aan het woord is Marc Dutroux. De 63-jarieg kindermoordenaar werd stiekem gefilmd door medegedetineerden in de gevangenis van Nijvel. "Typisch voor een psychopaat", reageert Paul Marchal, vader van slachtoffer An, op de beelden die vanavond te zien zijn in 'Telefacts'. "Ze tonen Dutroux zoals hij altijd geweest is. Zonder schuldbesef, ratelend over complotten." (BJM)