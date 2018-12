"Ik zie al spannend lycra genoeg" Remco Evenepoel en Oumaïma Rayane 06 december 2018

00u00 0

"Zelfs al draagt ze een jogging, dan nog ziet ze er schitterend uit." Jonge, maar reeds onvoorwaardelijke liefde is het tussen Remco en zijn vriendin, die bij Mango en Zara ging shoppen voor een broek met haltertopje, afgewerkt met zilveren sandaaltjes. "Daar kan ik mij echt mee amuseren, om dat allemaal uit te zoeken en te combineren." In januari begint de studente Handelswetenschappen aan de examens, maar gisteren was het genieten. "Ik zie hem graag in dit blauwe pak", aldus Oumaïma. "Ook als we met zijn tweetjes gaan eten, doet hij een hemdje aan, dat vind ik fijn. Ik zie al spannend lycra genoeg. (lacht)"

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN