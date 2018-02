"Ik zat niet goed in mijn vel" Denswil opnieuw in basis 26 februari 2018

Terug van weggeweest: Stefano Denswil. Door een heupblessure van Scholz kwam hij voor het eerst sinds eind januari nog eens aan de aftrap. "Natuurlijk kom ik uit een vormdip, maar dat was zo bij iedereen. De laatste maand speelden we alleen maar gelijk. Kijk, ik weet ook wel dat ik veel beter kon. Maar als team maak je elkaar beter of slechter. Ik zat ook niet lekker in mijn vel. Het is wel apart dat ik geen uitleg kreeg van de trainer, want je speelt toch veel. Nu, ik heb zelf ook niet om uitleg gevraagd. Hard werken en dan krijg je je kans wel." Die heeft hij gegrepen. (WDK/TTV)