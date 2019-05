Exclusief voor abonnees "Ik zal mensen met migratie-achtergrond nooit criminaliseren" VINCENT VAN QUICKENBORNE OPEN VLD 27 mei 2019

In Kortrijk, thuisstad van burgemeester en Kamerkopman Vincent Van Quickenborne houdt Open Vld stand. In West-Vlaanderen lijken de liberalen hun drie zetels in het Vlaams parlement en twee zetels in de Kamer te behouden. Wellicht worden burgemeesters Bart Tommelein van Oostende en Emmily Talpe van Ieper, en schepen Mercedes Van Volcem uit Brugge Vlaams parlementariër. Burgemeester Vincent Van Quickenborne en onderneemster Kathleen Verhelst van bouwbedrijf Verhelst uit Oudenburg zijn op weg naar de Kamer. "Maar dé overwinnaar in West-Vlaanderen is Vlaams Belang", zegt Van Quickenborne. "Je moet met hen praten. Maar ik zal mensen met een migratie-achtergrond nooit criminaliseren."(LPS)

