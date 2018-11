"Ik zal fier zijn" Mister Michel 14 november 2018

Ook tegenover zijn vader was Michael Verschueren de voorbije maanden heel discreet over de veranderingen die op til zijn bij Anderlecht. Michel Verschueren vernam het nieuws ook eerst via de media. "We moeten nog steeds in de voorwaardelijke wijze spreken, want dat Michael de leiding krijgt over het sportieve departement, moet nog worden bekrachtigd", hield Mister Michel nog een slag om de arm. "Maar uiteraard zal ik heel fier zijn als dit zou gebeuren. Michael heeft zeker de kwaliteiten om deze job uit te oefenen. Ik hoop ook dat hij zich heel goed laat omringen, want zoiets kan je niet alleen. Maar hij kent Anderlecht en hij staat dicht bij de fans. Het grootste verschil met mij is dat hij geen mediaman is. Hij zal ook met de pers moeten leren omgaan." (MJR)

