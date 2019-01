"Ik zal alles doen om jullie terug te zien" Murray geeft fans sprankeltje hoop 15 januari 2019

"Misschien zie ik jullie wel terug." Onverwacht gaf Andy Murray (31) zijn fans gisteren nog een tikkeltje hoop na zijn heroïsche nederlaag tegen Roberto Bautista Agut (ATP 22). "Als dit mijn laatste match zou blijken te zijn geweest, dan was dit een fantastische manier om te eindigen", zei een emotionele Murray in een kort interview meteen na zijn partij. "Maar ik zal er alles aan doen om jullie nog een keer te zien. Als ik dat wil proberen, heb ik een grote operatie nodig, waarbij ik sowieso geen enkele garantie heb dat ik daarna kan terugkeren... But I'll give it my best shot." Murray, die al lang sukkelt met de heup, kondigde vrijdag nog aan dat het einde van zijn carrière nakend was. Hij zou proberen om Wimbledon te halen en daar afscheid te nemen, maar sloot niet uit dat de Australian Open zijn laatste toernooi zou worden. Gisteren trakteerde Murray het publiek alleszins op een 'Murrayaanse' wedstrijd. Hij kwam tegen de beresterke Bautista Agut vanuit een verloren positie terug om uiteindelijk pas na vier uur en negen minuten met 4-6, 4-6, 7-6, 7-6, 2-6 te buigen. Het publiek in de Melbourne Arena had Murray bij zijn intrede al een staande ovatie gegeven en ging de rest van de hoogstaande partij compleet door het dak. (FDW)

