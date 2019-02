"Ik zag pure waanzin en haat in zijn ogen" Slachtoffer terug thuis 14 februari 2019

De 50-jarige fietsster die dinsdag het slachtoffer werd van de 34-jarige Mohamed El Ouakilli, is terug thuis. Danielle Stevens (50) werd verwond door de dertiger, net als diens vrouw en twee klanten van supermarkt Spar. De Dader werd neergeschoten door de politie. "Ik zag pure waanzin en haat in zijn ogen. Hij wou me doden", getuigt de Mechelse. Ze liep ernstige en diepe wonden op en werd weggevoerd naar het ziekenhuis. Diezelfde dag mocht de vrouw opnieuw naar huis. "Maar ik zie die film nog steeds voor mijn ogen. Ik heb amper geslapen." De vrouw dankt haar leven aan de politie en een verpleegster uit de buurt. "De politie heeft hem kunnen wegjagen, de verpleegster heeft de bloeding kunnen stoppen", aldus Danielle. "Ik heb het 'geluk' gehad dat er geen slagader werd geraakt." De vier agenten die geschoten hebben, werden intussen al verhoord door de onderzoeksrechter. Bij een huiszoeking in de flat van de dertiger werd een afscheidsbrief gevonden. De agenten worden opgevangen en zijn tijdelijk op non-actief gezet. (TVDZM)

