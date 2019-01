"Ik zag op training een speler die heel fit is" 26 januari 2019

Jess Thorup is niet van plan veel te veranderen aan zijn team. "Ondanks de fysieke inspanningen met 9 man tegen Oostende, ziet het ernaar uit dat iedereen fit is", zegt de Gentse coach. "Ik zal dan ook mijn sterkst mogelijke team opstellen." Chakvetadze is weer fit en met Roman Bezus kreeg Thorup er nog een speler bij. "Die concurrentie is goed", vindt hij. "Bezus trainde al mee, ik zag een speler die heel fit is. Roman heeft een beetje dezelfde kwaliteiten als Vadis: hij ziet het en kan beslissende passes geven. Maar uiteraard kunnen ze samen spelen. Ik ben heel blij met de komst van Roman." (RN)