Exclusief voor abonnees "Ik zag geen ploeg, maar elf zoekende spelers" Berge 05 augustus 2019

00u00 0

Bij Genk gaf iedereen toe dat KV Mechelen verdiend won. "Ik zag geen Genks team, eerder elf spelers die oplossingen zochten, maar niet vonden", sloeg Sander Berge de nagel op de kop. "Een enorm gretig Mechelen lokte ons in de val. Met fysiek en direct spel brachten ze ons in de problemen. Weet je, ook op de eerste speeldag liep het voor ons al niet helemaal lekker. We zijn momenteel zoekende. Of dat te maken heeft met de nieuwe spelers die we moesten inpassen? Deels, al mag dat niet hét excuus zijn. Spelers komen en gaan nu eenmaal en de start van de voorbereiding ligt al twee maanden achter ons. We moeten in eerste instantie weer een beetje scherper gaan spelen. Wat we vorig jaar hebben gepresteerd, is niet meer van tel." (KDC)

