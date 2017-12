Mama van Maïlys: "Bodybuilder pakte me alles af: mijn dochter, vader én moeder" MAMA VAN MAÏLYS (18) VERTELT: HOE BODYBUILDER HAAR DOCHTER ÉN BEIDE OUDERS AFNAM Redactie

00u00 0 RV Maïlys met haar mama Jasmijn op vakantie in Flevoland. De foto werd genomen in mei van dit jaar, enkele weken voor haar dood. De Krant Enkele dagen terug zag Jasmijn Cappon (47) in de winkelrekken nog een miniatuur VW-busje. "Tof! Het ideale eindejaarsgeschenk voor mijn pa, dacht ik. Maar dan was daar onmiddellijk het besef: voor mijn vader, mijn moeder én mijn dochter moet ik nooit nog iets kopen om onder de kerstboom te leggen. Want híj heeft me alles afgepakt."

Hij, dat is Alexander Dean, het 24-jarige ex-lief van haar dochter Maïlys. De bodybuilder bleef het tienermeisje lastigvallen nadat ze definitief met hem had gebroken. In juli van dit jaar woonde Maïlys al negen weken terug thuis in Moere, bij Gistel, toen haar moeder Jasmijn Cappon met haar partner Bernard op vakantie vertrok naar het zuiden van Frankrijk. Ze reisden Maïlys' broer Maël (10) achterna, die daar logeerde bij de buren. Maïlys bleef thuis, onder meer omdat ze werk had in een schoenwinkel. "En wij hadden toch gehoord dat haar ex in Nederland was gaan wonen. Oef, weg van Maïlys, dachten we. Eindelijk."

"Toen we aankwamen in Frankrijk - na een hele dag in de auto - leek het een prachtige vakantie te worden. Eerst bewonderden we het kamp dat Maël er had gebouwd. Dan zagen we hoe hij het hele huis voor ons had volgehangen met ballonnen." (glundert) Het gezin zat te dineren toen de gsm van Jasmijn rinkelde. "Het was Maïlys", vertelt haar mama. "Ze kwam thuis van haar werk en vroeg of het kon dat er iemand in huis was. Ze zei dat ze via het glas aan de voordeur binnen beweging had gezien."

RV Jasmijn met haar moeder Marie-José (65) en vader Gery (68).

Moordenaar aan de lijn

Maïlys klonk volgens haar mama niet paniekerig. "Wellicht zal ze op dat moment ook niet aan Alex hebben gedacht. Niemand. Ook ik niet. Was het gewoon een kat? Of stond er misschien een raam open en was er een inbreker binnengeweest?" Jasmijn beloofde aan Maïlys dat ze haar vader zou bellen, die amper twee kilometer verderop woonde. "Ik zei dat ze in de struiken op haar pépé moest wachten. Een buurjongen heeft haar daar nog zien staan. Ze legde haar vinger op haar lippen en deed 'sssshhttttt' in zijn richting. Hij dacht dat ze verstoppertje aan het spelen was met haar kleine broer..."

