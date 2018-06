"Ik wou dood. Tot ik tóch nog eens op Zario reed" ATLETE IS OP WEG NAAR WK MET PAARD DAT HAAR LEVEN REDDE Bieke Cornillie

14 juni 2018

05u00 0 De Krant Haar paard hielp haar weer recht na een herseninfarct, nu zijn ze samen op weg naar de belangrijkste paardenkampioenschappen die er zijn. Diana Böttger (51) en Zario zijn een onafscheidelijke tandem. "En zeggen dat ik hem bijna verkocht had."

Drie weken geleden lachte Diana Böttger voor het eerst sinds lang nog eens. Ze was in Oostenrijk, de zon scheen, en ze was met haar paard Zario (14) net drie keer tweede geworden op de internationale dressuurwedstrijd daar. "Ik besefte dat ik nog eens iets écht mooi vond", vertelt Diana. "Daarvoor was het 'oké', en snel op naar het volgende."

Diana was manager van een goed draaiende trainingsstal in Waals-Brabant. De Vlaamse, afkomstig uit Tervuren, had een druk leven. Ze runde het bedrijf en deed mee aan dressuurwedstrijden met Zario. Tot ze in de zomer van 2016 haar rechtervoet omsloeg op de weide. Een stomme misstap in een kuiltje. "Een lelijke breuk, maar niets wat met kine niet opgelost kon worden."

Je hebt 26% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN