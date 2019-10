Exclusief voor abonnees "Ik word ouder. En stilaan een diesel, zeker?" Cant 2de 14 oktober 2019

Voor de Amerikaanse WB-manches paste ze. In Meulebeke werd Sanne Cant zevende, in Pelt vijfde. En zaterdag, in Kruibeke (waar Worst won), gaf ze na een prima start zowaar op. "Ik had zó'n slecht gevoel - niks kracht in de benen - dat ik bang was om mijn lichaam helemaal 'uit de haak' te rijden." Opluchting dus, na haar tweede plaats in de eerste klassementscross van het seizoen in Gieten (na Alvarado). "Zo slecht is mijn conditie dan toch niet. Tja, ik word wat ouder (29, red.). (lacht) En stilaan een diesel, zeker? In tegenstelling tot het jonge geweld heb ik eerst wat wedstrijdritme nodig om dat goeie gevoel te vinden. Het is er nu. En dat doet deugd. Want ook al hield mijn omgeving me rustig, de laatste weken waren mentaal niet makkelijk." (JDK)

