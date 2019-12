Exclusief voor abonnees "Ik wilde eerst geen coach worden" Preud'homme 26 december 2019

00u00 0

"Ik hou niet zo van verjaardagen - ik ben een beetje bijgelovig." Michel Preud'homme grijnsde toen er gevraagd werd naar zijn vierhonderdste wedstrijd in eerste klasse. "Of er één wedstrijd is die ik me nog zo voor de geest haal? Er zijn er meerdere. De titelmatchen met Standard en Club Brugge, een paar bekerduels ook. Maar eigenlijk ben je als trainer na elke wedstrijd die je wint tevreden. (lacht) Voor een paar uur dan toch."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis