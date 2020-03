Exclusief voor abonnees "Ik wilde blijven" PLOEG TEUNS STAPTE VRIJDAG UIT KOERS 16 maart 2020

Dylan Teuns (28) kwam vrijdagmorgen niet meer aan de start van de zesde rit in Parijs-Nice. Enkele uren voordien besliste de teamleiding van Bahrain-McLaren dat iedereen naar huis moest. De beslissing kwam kort na een meeting met de renners, of ze wel of niet wilden blijven racen.

