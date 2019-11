Exclusief voor abonnees "Ik wil weer schitteren in voorjaar 2020" Van Aert wint Flandrien 06 november 2019

Wout van Aert (Jumbo-Visma) volgt Yves Lampaert op als 'Flandrien'. Hij haalde het met één luttel punt van seizoensrevelatie Remco Evenepoel. Parijs-Roubaixwinnaar Philippe Gilbert is de mooie derde. Van Aert werd dit seizoen Belgisch kampioen tijdrijden en won een rit in de Tour en twee etappes in de Dauphiné. Hij herstelt momenteel nog volop van zijn zware crash in de tijdrit van de Ronde van Frankrijk. "Stiekem gehoopt, niet verwacht, want mijn persoonlijke favoriet was Philippe Gilbert", aldus Van Aert, die zijn trofee ontving uit de handen van Francesco Moser. "Al bij al gaat het nu goed met me. Langer dan drie uur zat ik tot dusver nog niet op de fiets. Stelt misschien niet zoveel voor, maar anderhalve maand geleden liep ik nog op krukken en zou ik misschien niet meer deftig kunnen stappen. Dan is dit wel een overwinning. Ik wil deze winter absoluut nog een keer crossen. Al was het maar als voorbereiding op volgend klassiek voorjaar. Want daarin wil ik opnieuw schitteren." Sofie De Vuyst werd door haar collega-rensters verrassend verkozen tot 'Flandrienne', vóór Sanne Cant. Julian Alaphilippe is de nieuwe internationale 'Flandrien', Dries Devenyns 'Ploegmaat van het Jaar'. (JDK)

