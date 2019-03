"Ik wil terug naar Europa" Carrasco 25 maart 2019

Geld is niet alles. Yannick Carrasco heeft het na bijna anderhalf jaar wel gezien in China. "Ik zou graag terugkeren naar Europa." Het liefst van al had hij dat afgelopen winter al gedaan, maar een transfer bleef uit. "Er waren nochtans een pak ploegen geïnteresseerd. We hebben geprobeerd om een oplossing te vinden, zodat ik kon vertrekken. Maar ik begrijp Dalian Yifang ook. Het wilde dat ik bleef."

