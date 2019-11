Exclusief voor abonnees "Ik wil nooit meer papa's van wie hart stopt met kloppen" Zoontje (5) Christophe Lambrecht geeft fuif voor Warmste Week 14 november 2019

Maurice Lambrecht, het 5-jarige zoontje van de overleden Studio Brussel-presentator Christophe Lambrecht (48), heeft grootse plannen: hij organiseert binnenkort een actie een actie voor 'De Warmste Week'. "Ik ga een kinderfuif doen voor het goede doel, op 1 december", legde de kleine Maurice gisteren uit op de radiozender waarvoor zijn vader werkte. "Want ik wil echt nooit meer dat er papa's zijn van wie het hart stopt met kloppen. Dat wil ik echt nooit meer."

Met het feestje op zijn school, het Altena Instituut in Kontich, zal Maurice geld inzamelen voor de Belgische Cardiologische Liga. "Ik denk dat er twee Lego-tafels gaan zijn. En Zwarte Piet gaat draaien. Dat is een goede dj." Voor kindjes kost de fuif 5 euro, volwassenen mogen gratis binnen.

Christophe Lambrecht stierf op 5 mei aan de gevolgen van hartproblemen.

