"Ik wil die 1,4 miljoen uit mijn tuin terug" 78-JARIGE EIST CENTEN NA HOMEJACKING 27 februari 2018

Twee mannen en een vrouw riskeren celstraffen tot 6 jaar voor een homejacking in Rumst. Ze wisten dat een78-jarige véél geld van zijn zoon bewaarde. De buit zou 1,4 miljoen euro bedragen. Philip M. had geld in een doos in de tuin bij zijn vader in Rumst begraven. Glenn B. (32) uit Stabroek, die als dispatcher voor de transportfirma van Philip M. werkte, wist dat. Hij is volgens de aanklager de opdrachtgever. Zijn halfbroer Henri D.R. (30) uit Schoten en de Antwerpse Katja Q. (25) gingen de klus klaren op het moment dat M. in Spanje in de cel zat. In 2016 overvielen ze midden in de nacht de 78-jarige Albert M., de vader van Philip M., in zijn huis. Hij werd op het bed in bedwang gehouden door Katja. Er werd gedreigd zijn hoofd in te slaan met een petanquebal. Na twee uur hadden de homejackers het geld in de tuin teruggevonden. Ze hadden zelfs een deel van de wasdraad geplukt, waar de biljetten moesten drogen. De familie M. eist nu die som terug, ook al kan ze niet bewijzen hoeveel geld er echt was. "Maar dat het niet koosjer is, is wel duidelijk", meent meester Tim Smet die Glenn B. bijstaat. (KAV)

