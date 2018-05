"Ik wil bij Standard blijven" CARCELA 11 mei 2018

00u00 0

"Op het moment dat ik hier tekende, zat dit scenario al in een hoekje van mijn hoofd", verklapte Mehdi Carcela (28) na de zege. "Ik wist dat dit kon gebeuren. We hebben bewezen dat niets ons kan stoppen." Carcela hoopt dat zijn topvorm hem na het seizoen tot in Rusland brengt. "Ik doe er alles aan om op het WK te geraken. Ik droom van de wereldbeker, het is ook al twintig jaar geleden dat Marokko zich nog eens kon plaatsen. Ik probeer me bij Standard te bewijzen en dan zien we wel wat het lot brengt." Ook een verlengd verblijf bij de Rouches ziet Carcela zitten. Standard huurt hem van Granada en heeft tot 31 mei tijd om een optie te lichten, al moet de club dan wel een paar miljoen euro op tafel leggen. "Bij Standard blijven zou goed zijn. Ik voel me goed hier. Het is een beslissing tussen mij en de club. Maar in mijn hoofd ben ik bij Standard." (BF)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN