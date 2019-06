Exclusief voor abonnees "Ik weet hoe belangrijk ik ben" Mignolet 01 juni 2019

00u00 0

"Die drie weken tussen het einde van de competitie en deze finale hebben ons goed gedaan. Het liet ons toe die gemiste titel te verwerken - op één puntje stranden is nooit leuk. We weten bovendien wat er straks op ons afkomt en hoe we ons moeten voorbereiden. Op dat vlak hebben we een voorsprong op Tottenham. Wij zijn iets wijzer geworden na die finale van vorig jaar. Wat natuurlijk niet garandeert dat we dit keer gaan winnen", aldus Mignolet, die dit seizoen geen seconde speelde in de Premier League en de Champions League. "Of het bij winst ook mijn trofee zou zijn? Ik weet hoe belangrijk ik ben voor de groep. En hoe zij me accepteren en voor vol aanzien. Als we winnen, gaan mijn ploegmaats me zeker in de feestvreugde betrekken. Zoals na die 4-0 tegen Barcelona. Ik kan alleen maar zeggen dat ik mezelf niets te verwijten heb. Trouwens, wie weet heb ik wel nog een aandeel in deze Champions League." (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis