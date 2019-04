Exclusief voor abonnees "Ik weet het niet, hoor, of ze gaan winnen" MARC DEGRYSE MONSTERT DE MISERIE BIJ ANDERLECHT 06 april 2019

00u00 0

"Ik stond donderdagavond te kijken van de gelatenheid van het Anderlecht-publiek. De eerste helft tegen Club Brugge was zó dramatisch, en toch leek het wel of de supporters berustten. Ze hebben zich neergelegd bij het rampzalige seizoen. Ik wil niet als een oude zaag klinken, maar in mijn tijd waren de fans verwend - één mindere prestatie en we kregen ervan langs. Dat hield ons scherp. Nu is het allemaal één tamme boel."

Je hebt 13% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen