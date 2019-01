"Ik weeg 200 kilo. Ik verplaats me niet zomaar" Man wil niet naar rechtszaak komen 10 januari 2019

Een man uit het Limburgse Pelt moest gisteren terechtstaan wegens onder meer bezit van kinderpornografie, maar de beklaagdenbank bleef leeg. De man weegt volgens zijn advocate immers meer dan 200 kilo. "Het is moeilijk voor hem om zich te verplaatsen." De rechter was weinig onder de indruk. "Het is de eerste keer dat zwaarlijvigheid wordt aangehaald als reden om niet te komen. Gezien de tenlastelegging had ik het aangenaam gevonden als hij was komen opdagen." De man zou jonge mannen aangesproken hebben om hen tot seksueel getinte daden aan te zetten. Hij riskeert een celstraf van 18 maanden en 3.000 euro boete.