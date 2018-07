"Ik was vijf jaar weduwe en mijn rouwproces moest nog stárten, maar nu is het voorbij en ben ik weer gelukkig" 20 JAAR STRAAT | Bij Heide-Marie Piette (61) in Zoersel Sabine Vermeiren

17 juli 2018

00u00 0 De Krant De zomerklassieker van deze krant viert feest. Twintig jaar lang belden reporters in de zomermaanden aan op lukraak gekozen adressen voor gesprekken over het leven en de liefde. Redactrice Sabine Vermeiren verzamelde de meest spraakmakende interviews, en gaat samen met fotograaf Pieter-Jan Vanstockstraeten bij twaalf mensen op 'herbezoek'. Nu eens in de Dorpsstraat, dan in de Kapelstraat of de Molenstraat: hoe is het de bewoners vergaan? En wat doet er nu écht toe, zoveel jaar later?

2010: Heide-Marie Piette (52) woont in de Kasteelstraat in Antwerpen, in een statig herenhuis uit 1903. Ze heeft verdriet. Tien maanden geleden stierf haar echtgenoot Rudi aan longkanker. Toen Rudi nog gezond was, hadden hij en Heide-Marie een droom: ze wilden weg uit de stad, naar een huis in het groen. Op zijn sterfbed heeft Heide-Marie beloofd dat ze, samen met de kinderen, die droom zou waarmaken. Heide-Marie is zelfstandig onderneemster. Ze runt vier kinderdagverblijven.

2018: De kinderdagverblijven zijn van de hand gedaan, het huis is verkocht. Marie-Heide woont nu alleen in Zoersel en geniet van het leven. Al duurde het even voor dat lukte.

Pas in 2014, toen Rudi al vijf jaar dood was, is de man met de voorhamer gekomen. Het gebeurde toen Heide-Marie haar kinderdagverblijven stopzette, en er plots een zee van tijd voor haar lag. "Ik had altijd maar dóórgedaan. Als een ratteke in een wiel. Ik was vijf jaar weduwe. En mijn rouwproces moest nog stárten." In de Kempen vond Heide-Marie niet alleen zichzelf terug, maar ook haar groene droom. En rúst. "Ik ben weer gelukkig nu. Dat is wat Rudi zou hebben gewild."

Het was destijds een heel moeilijk interview geweest voor Heide-Marie. Rudi was nog niet zo lang dood, en het zou de eerste zomer in 32 jaar worden zonder haar grote liefde. Bijna het hele interview had ze gehuild: ze waren zo'n koppel geweest dat echt álles deelde. Weduwe worden - zo vroeg al - was iets waar Heide-Marie nóóit aan had gedacht. In het statige herenhuis op het Antwerpse Zuid, van kelder tot dak gerenoveerd door handige Rudi, voelde niks nog zoals voordien. Ook Jorg en Linde hadden er tijdens het interview verslagen bij gezeten. Met duizend vragen, en geen antwoorden. Hoe moést dat nu toch, met mams?

