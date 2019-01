"Ik was ooit spits" Bevrijder Luyindama 21 januari 2019

00u00 0

Christian Luyindama verraste de Kortrijkse defensie toen hij in de toegevoegde tijd ineens opdook in het strafschopgebied. Hijzelf was anders niet verrast dat hij scoorde: "Weet je: ik was ooit spits. Ik weet wat scoren is."

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN