"Ik was onbeschoft. Maar wel tegen een idioot"

Lang heeft het niet geduurd. Na zeven weken is het eerste incident een feit. Mike Dean duwde José Mourinho in de tweede helft een gele kaart onder de neus. Niet omdat hij, zoals het internet iedereen wilde doen geloven, even ging spioneren op de tablet van de keeperstrainer van Southampton, wel omdat hij hem geen lieve woorden influisterde. "De gele kaart was terecht", zei The Special One. "Ik was onbeschoft. Maar ik was wel onbeschoft tegen een idioot." Bingo. Op de eerste dag van het jaar maakte Mourinho geen vrienden. Nochtans had hij bij zijn presentatie bij Tottenham gezworen dat hij veranderd was. Eerst zien en dan geloven. Gisteren was hij weer de oude.

