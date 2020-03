Exclusief voor abonnees "Ik was om de 10 minuten mijn handen" Zaakvoerder kledingwinkel 13 maart 2020

Piet Hermans (48) is zaakvoerder van kledingwinkel LEF op de Vismarkt in Leuven. "Ik heb een heel persoonlijk contact met mijn klanten, maar we geven elkaar geen handdruk meer bij het binnenkomen", zei hij gisteren - voor de maatregel bekendraakte waardoor hij in het weekend de deuren gesloten moet houden. "Nu, ik was toch om de 10 minuten mijn handen. Ik verkoop ook herenkostuums en moet heel vaak maten opnemen of kleding afspelden. Dan sta ik heel dicht bij de klanten, maar ik blijf het wel doen." Tot nu toe blijven die klanten komen en Hermans tekent nog geen verlies op. "Maar ik weet natuurlijk niet of dat nog lang zo zal blijven. Stel dat ik straks twee weken moeten sluiten, dan heb ik daar wel alle begrip voor." (FT)

