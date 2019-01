"Ik was niet slecht, maar ook niet buitengewoon" Darcis kansloos 16 januari 2019

00u00 0

Geen stuntwerk deze keer van Steve Darcis (ATP 321). Borna Coric (ATP 12), reekshoofd elf, was in net iets meer dan twee uur met 6-1, 6-4, 6-4 een tikkeltje te goed. Darcis werd gehinderd door een rugblessure die hij twee dagen eerder had opgelopen, maar moest vooral de wet van de sterkste ondergaan. "Ik speelde een correcte, gewone wedstrijd", wist Darcis, die sinds de US Open 2017 geen grandslammatch meer had betwist. "Niet slecht, maar ook niet buitengewoon. En tegen een speler die beter is dan jij zorgt dat dan voor een nederlaag in drie sets." De 34-jarige Luikenaar had toch genoten van zijn uitje in de Melbourne Arena. "Kijk, dit was een moeilijke loting, maar het gevoel is overwegend positief. Ik ben op de goede weg, heb geen pijn aan mijn arm en moet op deze manier verder werken."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN