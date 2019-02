"Ik was mezelf niet" Illegaal steekt ex neer voor ogen dochtertje (3) 15 februari 2019

Een 27-jarige illegaal riskeert tien jaar cel voor het neersteken van zijn ex. Karem F. trok in augustus vorig jaar naar de bakkerij in Torhout waar Melissa Rogiers (34) werkte en stak haar zeven keer, voor de ogen van haar 3-jarige dochtertje. Terwijl ze vocht voor haar leven, spuwde hij nog op haar. "Dieren in het slachthuis worden respectvoller behandeld", aldus de advocaat van de vrouw gisteren. Het koppel had een woelige relatie en Melissa had net besloten er een punt achter te zetten. Karem F. wilde haar naar eigen zeggen niet doden. "Zij heeft als eerste het mes genomen en mij bedreigd. Ik was mezelf niet. Het was nooit mijn bedoeling om haar zo toe te takelen." Uitspraak op 14 maart.

