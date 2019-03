"Ik was in orde" Lampaert 04 maart 2019

00u00 0

Winnen deed hij zelf niet. Maar met een zevende (Omloop) en vijfde stek (Kuurne) was Yves Lampaert puur resultatief wel dé man van het weekend. "Ik was zeker in orde, voelde wat ik moest voelen", vat hij het samen. "Heel content ook dat de ploeg twee keer won. Zowel voor Stybar als voor Jungels was dat dik verdiend. Collectief reden we twee sterke koersen. We maakten de wedstrijden hard, domineerden en dat leidde tot topresultaten." Vooral zaterdag baalde de Belgische kampioen toch een beetje. "Ik zat net achter de val van Benoot. Tikte hem zelfs nog heel even aan. Dat hielp mijn koers om zeep." Volgende opdrachten: de Strade Bianche en de Tirreno. "Hopelijk kan ik deze lijn doortrekken en piek ik niet te vroeg." Of hij daar dan voor vreest? "Het kan altijd. Of ziek worden, of zo. Je weet het nooit. Vorm krijg je niet op bestelling. In Italië wil ik mijn conditie nog wat verder aanscherpen. En hoop ik hier en daar een uitslagje te rijden." (JDK)

