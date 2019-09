Exclusief voor abonnees "Ik was 17, mijn juf 33 en we hadden een relatie" 11 september 2019

00u00 0

Een lerares van een middelbare school in Beringen heeft een relatie gehad met twee van haar leerlingen. "Ze polste naar mijn geaardheid", vertelt een van de meisjes, Alicia Sanfilippo (foto). Zij was 17 toen haar juf - toen 33 - haar verleidde. "Wat later kwam ze me ophalen om naar de bioscoop te gaan. Toen ze me thuis afzette, kuste ze me plots." De twee hadden jarenlang een relatie. "Met één voorwaarde: alles moest geheim blijven." Ook met een andere leerlinge had de lerares een affaire. Nadat de tieners hun verhaal hadden gedaan aan de directie, werd de vrouw geschorst. Sinds begin deze maand staat ze weer voor de klas.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis