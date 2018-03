"Ik vreesde dat ze me niet zouden kennen" Debutant Van Aert tussen de kampioenen 03 maart 2018

00u00 0

Met Peter Sagan en Michal Kwiatkowski op de foto op de Piazza del Campo, de beroemde aankomstplaats van de Strade Bianche: als dat geen entree is voor de debuterende Wout van Aert. "Ik was een beetje bang dat ze me niet gingen kennen", haalde de wereldkampioen in de cross na afloop opgelucht adem. "Ik zag Sagan kijken van 'Het zal wel' toen we werden voorgesteld, maar hij was wel vriendelijk. En Kwiatkowski al helemaal."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN