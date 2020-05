Exclusief voor abonnees "Ik vraag klanten mondmasker te dragen" ELIZA DE WAELE (31) heeft baby- en kinderwinkels in Oostende en Koksijde 07 mei 2020

"Weinig nieuws onder de zon", zegt Eliza van concept store Kabine over de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad. "Ik had me eigenlijk aan meer voorwaarden verwacht." Ze heeft twee winkels aan de kust met baby-, kinder- en interieurspullen. Haar personeel zal een mondmasker dragen, maar Eliza wil dat ook haar klanten dat doen. "Ik verwacht dat ze dat meehebben, zelf voorzie ik er geen. We hebben ook lang getwijfeld of we hen handschoenen zouden laten dragen, maar we kiezen toch voor ontsmetten." Haar winkels gaan maandag open met beperkte openingsuren, maar Eliza voelt er zich niet helemaal lekker bij. "We mogen open, maar winkelen wordt ontmoedigd. We rekenen aan de kust nochtans heel sterk op tweedeverblijvers en mensen die puur voor de ontspanning komen shoppen. Ik vermoed dat er de komende weken veel meer online gewinkeld zal worden, zoals nu al gebeurde. Het moet haalbaar blijven, we zullen elke week moeten evalueren." (FT)

