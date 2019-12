Exclusief voor abonnees "Ik voelde me nutteloos geworden" Cossey stapt op bij Cercle 09 december 2019

00u00 0

Geen Rudi Cossey meer in de dug-out bij Cercle zaterdag tegen Genk. Daags voordien was de assistent-coach met het bestuur van de Vereniging tot een akkoord gekomen om zijn contract in onderling overleg te ontbinden. Cossey kwam afgelopen zomer bij Cercle, nadat zijn contract bij Club Brugge niet werd verlengd. Na José Jeunechamps, inmiddels bij OHL, en Jean Akakpo is hij al de derde assistent die Cercle verlaat sinds de komst van Bernd Storck.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis