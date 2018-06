"Ik voel me verantwoordelijk" Messi 18 juni 2018

Lionel Messi zocht niet naar excuses. De Argentijnse superster sloeg mea culpa na zijn penaltymisser. "Dat moment had het verloop van de wedstrijd kunnen veranderen", besefte hij. "Ik voel me dan ook verantwoordelijk voor dit gelijkspel. We wilden nochtans absoluut starten met een zege, want dat zou voor rust gezorgd hebben. Toch is het WK nog maar pas begonnen - de weg is nog lang." (VDVJ)