"Ik voel me niet onoverwinnelijk" Van der Poel 26 november 2018

Er stond alweer geen maat op Mathieu van der Poel. Toch zag hij in Koksijde niet de beste versie van zichzelf, zei de Nederlander. Die hebben we vorige week in Tabor en Hamme gezien. "Ik denk dat ik daar het plafond heb gehaald. Beter dan dat kan het niet."

