"Ik voel geen druk van Francken" Freddy Roosemont is kritiek op Dienst Vreemdelingenzaken beu Redactie

00u00 0 Photo News "Soedan zou een geval apart zijn omdat de leider internationaal gezocht wordt. Maar als je daarom als land geen onderdanen moet terugnemen" Freddy Roosement, DVZ De Krant De opkuisploeg van Theo Francken, die Soedanezen naar de folterkamers stuurt, zelfs als hun asielprocedure nog loopt. Dat beeld wordt opgehangen van de Dienst Vreemde-lingenzaken. Topman Freddy Roosemont wordt er kwaad van. "Wij volgen de regels. Ik voel geen druk van Francken."

De storm rond de Soedanese identificatiemissie van staatssecretaris Francken (N-VA) gaat maar niet liggen. Afgelopen weekend was er het verhaal van een in het Maximiliaanpark opgepakte Soedanees die van DVZ moest terugkeren naar zijn land, tot een rechter daar een stokje voor stak omdat zijn asielprocedure nog lopende was. Een verhaal dat grote vragen oproept, maar volgens Freddy Roosemont - sinds 2003 directeur-generaal van DVZ - klopt het niet en was de asielprocedure van de man in Duitsland al afgelopen toen hij het bevel tot uitwijziging kreeg. "De hele ondertoon dat DVZ en Francken er maar op los knoeien, is onterecht", aldus Roosemont.

