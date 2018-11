"Ik verwacht Wout wel een keer" Van der Poel • 1ste 12 november 2018

00u00 0

Eerste bocht, en de cross was gereden. Mathieu van der Poel dook als eerste de boomgaard van Gavere in en weg was de spankracht in de vierde wedstrijd om de Superprestige. Onbedreigd reed Van der Poel naar overwinning nummer negen dit seizoen. Zaterdag in Niel won hij ook al. Onbedreigd? Nu ja, maar een klein beetje. Toon Aerts had zich voorgenomen om er een strijd van te maken en hij deed ook hard zijn best. Maar uiteindelijk lag het tempo van Van der Poel te hoog.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN