"Ik val op jongens tussen 10 en 14" Brech bekende zelf zedenfeiten 25 augustus 2018

Jos Brech heeft zich in 1985 al psychisch laten begeleiden na een zedendelict met kinderen. Dat biechtte hij zelf spontaan op tijdens een getuigenverhoor bij de politie in 2001. Daarvoor was hij opgeroepen omdat hij in 1998, enkele uren na de ontdekking van het lichaam van Nicky Verstappen (11), 's nachts over de Brunssummerheide fietste. "Hij vertelde dat hij eens aan het fietsen was met zijn fotocamera en twee jongens passeerde", aldus Frank Peters (63), destijds rechercheur. "Bij het fotograferen was hij 'te ver gegaan', zei hij. Ik weet niet wat hij daarmee bedoelde." Brech bekende volgens Peters ook dat hij op jongens tussen de 10 en 14 jaar viel, de leeftijdscategorie waaraan hij al jaren leiding gaf bij de scouts.

