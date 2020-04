Exclusief voor abonnees "Ik train opnieuw voluit" Froome 14 april 2020

Chris Froome (34) is weer de oude. Dat vertelde de viervoudige Tourwinnaar in de rand van de 'Alpe du Zwift', een virtuele wedstrijd met en tegen zijn Ineos-teammaats. "Ik zit in complete lockdown in Monaco. Dat is een mentale beproeving, maar we sleuren er ons wel door. Het gaat heel goed met me. Ik heb het druk met de kinderen en train zoveel als mogelijk op de rollen en in de fitnessruimte." Froome zegt geen noemenswaardige hinder meer te ondervinden van zijn zware val, vorig jaar tijdens de opwarming van de tijdrit van de Dauphiné, waarbij hij zijn dijbeen, elleboog en enkele ribben brak. Blessures die meerdere operaties vereisten en hem wekenlang in het ziekenhuis hielden.

